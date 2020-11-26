ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Європейський концерн Groupe PSA підтвердив якість виробництва "швидких" на "Автоспецпромі"

Київ, Четвер 26 листопада 2020 20:33
Європейський концерн Groupe PSA підтвердив якість виробництва "швидких" на "Автоспецпромі"
Фото: команда "Автоспецпрому" (прес-служба)
Автор: РБК-Україна

Основний постачальник автомобілів швидкої допомоги в Україні - ТОВ "Автоспецпром" - першим в історії країни отримав сертифікат відповідності європейським стандартам. Українське підприємство сертифікував один з найбільших автовиробників Європи - французький концерн Groupe PSA, якому належать такі бренди, як Citroеnën, Peugeot, Opel, Vauxhall і DS Automobiles.

Про це повідомляє прес-служба "Автоспецпрому".

Як повідомила прес-служба компанії, за результатами перевірки, проведеної фахівцями всесвітньо відомої інспекційно-сертифікаційної компанії Bureau Veritas, компанія отримала найвищий 3-й рівень оцінки.

Європейський концерн Groupe PSA підтвердив якість виробництва &quot;швидких&quot; на &quot;Автоспецпромі&quot;

Сертифікація проводилася за десятками критеріїв, розділених на тематичні групи, відповідність яким оцінювалися за 100-бальною шкалою. Середній бал ТОВ "Автоспецпром" - 90.

"Цей сертифікат свідчить про те, що якість, безпеку і надійність наших автомобілів швидкої медичної допомоги визнали не тільки в Україні, але і в Європі. Ми багато і старанно працювали над тим, щоб "швидкі", які ми виробляємо, відповідали найвищим стандартам ЄС", - заявив заступник директора ТОВ "Автоспецпром" Кирило Коморкин.

За словами Коморкина, компанія не буде зменшувати темп і продовжить постачати українських медиків високоякісними "швидкими".

Нагадаємо, у квітні-травні цього року ТОВ "Автоспецпром" спільно з Groupe PSA провів безкоштовне техобслуговування 100 українських "швидких" на шасі Peugeot і Citroеnën в якості допомоги МОЗ.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Суспільство автомобиликонцернскорая помощь

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся