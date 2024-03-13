Європейський інвестбанк готовий профінансувати оборону через загрозу Росії, - Bloomberg

За словами джерела, знайомого з планами, кредитний підрозділ Європейського Союзу веде переговори з Єврокомісією та іншими заінтересованими сторонами щодо того, щоб почати інвестувати у військові компанії, що виробляють оборонну продукцію. Лідери ЄС обговорять роль ЄІБ у забезпеченні оборонної готовності на зустрічі наступного тижня.

ЄС намагається наростити свій оборонний потенціал після вторгнення Росії до України та після багатьох років недостатнього фінансування з боку держав-членів. Цього місяця блок оголосив, що виділить початкові 1,5 млрд євро для стимулювання сектора, але глава промисловості ЄС Тьєррі Бретон закликав інвестувати 100 млрд євро.

"Ми готові зробити більше, щоб зробити свій внесок у спільні проекти, які стимулюють європейську промисловість та посилюють захист та стримування Європи", - заявила президент ЄІБ Надя Кальвіно минулого місяця після зустрічі міністрів фінансів ЄС.

Зміна політики

Цей крок вимагатиме від ЄІБ розширити визначення товарів подвійного призначення, які можуть використовуватися як у цивільному, так і у військовому контексті, які він фінансує.

Лідери ЄС обговорять роль ЄІБ у підвищенні оборонної готовності блоку на зустрічі наступного тижня та закликатимуть "переглянути визначення товарів подвійного призначення та політику кредитування оборонної промисловості" у банку. Багатосторонній фінансовій установі наразі заборонено фінансувати діяльність, що включає боєприпаси та зброю, а також обладнання чи інфраструктуру, призначену для використання у військових чи поліцейських цілях.

За даними, зібраними Bloomberg, ЄІБ є одним із найбільших наднаціональних емітентів облігацій у регіоні, з непогашеним боргом у різних валютах близько 430 млн євро. Крім традиційних облігацій, він також випускає облігації з акцентом на сталий розвиток, які фінансують екологічні чи соціальні ініціативи, такі як доступ до охорони здоров'я та освіти.

Зміна для ЄІБ може включати відміну загального виключення банку з фінансування військової інфраструктури, не призначеної для військових цілей, сказало джерело. Це також може призвести до фінансування матеріалів, деталей та компонентів заводів-виробників боєприпасів.

У 2022 році ЄІБ вирішив підтримати технологічний сектор та інфраструктуру громадянської безпеки через свою Стратегічну ініціативу з європейської безпеки, яка надала фінансування для проектів подвійного призначення, переважно з цивільними цілями.

Кальвіно також заявила, що банк готовий створити єдиний центр для проектів у галузі безпеки та оборони, щоб прискорити розміщення інвестицій у розмірі 6 мільярдів євро, які залишаються у рамках існуючої ініціативи щодо фінансування товарів подвійного призначення.

Але на відміну від товарів як цивільного, так і військового призначення, зброя та боєприпаси нині перебувають у списку виключених видів діяльності та не підлягають фінансуванню. Банк проти фінансування цієї діяльності, оскільки побоюється, що це вплине на його рейтинг серед інвесторів та на його стійкий статус.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн заявила в листопаді минулого року, що "настав час, нарешті, рухатися вперед", щоб посилити підтримку ЄІБ у сфері оборони, незважаючи на потенційний неспокій серед інвесторів.

Деякі країни, зокрема Литва та Фінляндія, також підтримують перегляд мандата ЄІБ, щоб він міг фінансувати виробництво зброї та боєприпасів, сказало інше джерело.

Стратегія ЄС

Нагадаємо, Європейська комісія 5 березня представила першу в історії Європейську оборонно-промислову стратегію на рівні ЄС.

Поряд з новою стратегією Єврокомісія запропонувала Європейську програму оборонної промисловості, покликану "перевести від короткострокових надзвичайних заходів, вжитих у 2023 році та закінчених у 2025 році, до більш структурованого та довгострокового підходу для досягнення оборонно-промислової готовності".

Програма мобілізує 1,5 млрд. євро з бюджету ЄС на 2025-2027 роки.

У Єврокомісії також хочуть, щоб Україна взяла участь у запропонованих нових схемах щодо збільшення спільних закупівель та виробничих потужностей.