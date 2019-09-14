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Европейские страны призвали Нетаньяху воздержаться от аннексии Иорданской долины

Новости » Политика    14.09.2019 - 03:15
Европейские страны призвали Нетаньяху воздержаться от аннексии Иорданской долины
Иллюстративное фото (European Parliament)

В Евросоюзе обеспокоены последними заявлениями израильского премьера

Франция, Германия, Италия, Испания и Великобритания глубоко обеспокоены заявлением премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о намерении аннексировать Иорданскую долину на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД ФРГ.

В Европе заявили, что установление суверенитета Израиля над Иорданской долиной - серьезное нарушение международного права.

"Франция, Германия, Италия, Испания и Великобритания будут и впредь призывать все стороны воздерживаться от действий, противоречащих международному праву, которые могут поставить под угрозу жизнеспособность решения о создании двух государств, основанного на принципах 1967 года, и усложнить достижение справедливого и прочного мира", - говорится в заявлении.

В то же время упомянутые страны заявили о праве Израиля на безопасность и решительно осудили недавние нападения на Израиль из Газы.

Напомним, 10 сентября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что после выборов планирует подать закон об аннексии Иорданской долины на оккупированном Западном берегу реки Иордан.

Израильский премьер также заявил, что война в секторе Газа может начаться до начала выборов в Израиле, которые пройдут на следующей неделе.

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