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Європейські країни закликали Нетаньяху утриматися від анексії Йорданської долини

Новини » Політика    14.09.2019 - 03:15
Європейські країни закликали Нетаньяху утриматися від анексії Йорданської долини
Ілюстративне фото (European Parliament)

У Євросоюзі стурбовані останніми заявами ізраїльського прем'єра

Франція, Німеччина, Італія, Іспанія і Велика Британія глибоко стурбовані заявою прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху про намір анексувати Йорданську долину на Західному березі річки Йордан. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС ФРН.

У Європі заявили, що встановлення суверенітету Ізраїлю над Йорданською долиною - серйозне порушення міжнародного права.

"Франція, Німеччина, Італія, Іспанія і Велика Британія будуть і надалі закликати всі сторони утримуватися від дій, які суперечать міжнародному праву та можуть поставити під загрозу життєздатність рішення про створення двох держав, заснованого на принципах 1967 року, і ускладнити досягнення справедливого і міцного миру", - йдеться в заяві.

Водночас згадані країни заявили про право Ізраїлю на безпеку і рішуче засудили нещодавні напади на Ізраїль з Гази.

Нагадаємо, 10 вересня, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що після виборів планує подати закон про анексію Йорданської долини на окупованому Західному березі річки Йордан.

Ізраїльський прем'єр також заявив, що війна в секторі Газа може розпочатися до початку виборів у Ізраїлі, які выдбудуться наступного тижня.

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