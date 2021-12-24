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Европейские страны и Канада обвинили Россию в помощи "вагнеровцам" в Мали

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Пятница 24 декабря 2021 06:04
Европейские страны и Канада обвинили Россию в помощи "вагнеровцам" в Мали Фото: европейские страны и Канада обвинили Россию в помощи "вагнеровцам" в Мали (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Франция, 13 европейских стран и Канада осудили развертывание бойцов российской ПВК Вагнера в Мали. Это говорится в заявлении о развертывании группы Вагнера в Мали.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на FT.

"Мы глубоко сожалеем о выборе переходной власти Мали использовать и без того скудные государственные средства для оплаты иностранных наемников вместо поддержки вооруженных сил Мали и государственных служб во благо народа Мали", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что между российским частным военным подрядчиком, компанией Wagner Group, и правящей хунтой Мали заключено соглашение, согласно которому наемники будут обучать малийских военных и обеспечивать защиту высокопоставленных чиновников.

"Мы знаем о причастности правительства Российской Федерации к оказанию материальной поддержки развертыванию группировки Вагнера в Мали и призываем Россию вернуться к ответственному и конструктивному поведению в регионе", - утверждают представители подписавших заявление стран.

Ранее мы писали, что в Мали в результате взрыва погиб миротворец ООН. Четверо серьезно ранены.

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