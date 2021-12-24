ru ua
Пт, 24 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Європейські країни і Канада звинуватили Росію в допомозі "вагнерівцям" в Малі

Новость на русском →
П'ятниця 24 грудня 2021 06:04
Європейські країни і Канада звинуватили Росію в допомозі "вагнерівцям" в Малі Фото: європейські країни і Канада звинуватили Росію в допомозі "вагнерівцям" в Малі (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Франція, 13 європейських країн і Канада засудили розгортання бійців російської ПВК Вагнера в Малі. Це йдеться в заяві про розгортання групи Вагнера в Малі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на FT.

"Ми глибоко шкодуємо про вибір перехідної влади Малі використовувати і без того мізерні державні кошти для оплати іноземних найманців замість підтримки збройних сил Малі і державних служб на благо народу Малі", - йдеться в повідомленні.

Раніше стало відомо, що між російським приватним військовим підрядником, компанією Wagner Group, і правлячою хунтою Малі укладено угоду, згідно з якою найманці будуть навчати малійських військових і забезпечувати захист високопоставлених чиновників.

"Ми знаємо про причетність уряду Російської Федерації до надання матеріальної підтримки розгортання угруповання Вагнера в Малі і закликаємо Росію повернутися до відповідальної і конструктивної поведінки в регіоні", - стверджують представники країн, що підписали заяву.

Раніше ми писали, що у Малі в результаті вибуху загинув Миротворець ООН. Четверо серйозно поранені.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мали
NEWS
Росія продовжує стягувати війська до України. Опубліковано фото з супутника
Росія продовжує стягувати війська до України. Опубліковано фото з супутника
DAILY
Битва за Україну. Чи хоче Путін нової війни і на що готовий Захід
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Битва за Україну. Чи хоче Путін нової війни і на що готовий Захід