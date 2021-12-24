Європейські країни і Канада звинуватили Росію в допомозі "вагнерівцям" в Малі

Франція, 13 європейських країн і Канада засудили розгортання бійців російської ПВК Вагнера в Малі. Це йдеться в заяві про розгортання групи Вагнера в Малі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на FT .

"Ми глибоко шкодуємо про вибір перехідної влади Малі використовувати і без того мізерні державні кошти для оплати іноземних найманців замість підтримки збройних сил Малі і державних служб на благо народу Малі", - йдеться в повідомленні.

Раніше стало відомо, що між російським приватним військовим підрядником, компанією Wagner Group, і правлячою хунтою Малі укладено угоду, згідно з якою найманці будуть навчати малійських військових і забезпечувати захист високопоставлених чиновників.

"Ми знаємо про причетність уряду Російської Федерації до надання матеріальної підтримки розгортання угруповання Вагнера в Малі і закликаємо Росію повернутися до відповідальної і конструктивної поведінки в регіоні", - стверджують представники країн, що підписали заяву.