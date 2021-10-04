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Европейские послы согласовали декларацию саммита ЕС - Западные Балканы

Автор: Дмитрий Левицкий

Послы Евросоюза согласовали декларацию предстоящего саммита ЕС - Западные Балканы. Теперь лидеры ЕС смогут подтвердить гарантии будущего членства шести балканских стран на саммите.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брюссельского журналиста "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка.

"Белый дым: послы ЕС наконец согласовали декларацию саммита ЕС - Западные Балканы", - сообщил журналист.

Отметим, что послам удалось достичь договоренностей после нескольких недель разногласий по поводу формулировки декларации саммита для встречи лидеров ЕС и Балкан в Словении.

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