Європейські посли узгодили декларацію саміту ЄС - Західні Балкани

Посли Євросоюзу узгодили декларацію майбутнього саміту ЄС - Західні Балкани. Тепер лідери ЄС зможуть підтвердити гарантії майбутнього членства шести балканських країн на саміті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брюссельського журналіста "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка.
"Білий дим: посли ЄС нарешті узгодили декларацію саміту ЄС - Західні Балкани", - повідомив журналіст.
Зазначимо, що послам вдалося досягти домовленостей після декількох тижнів розбіжностей з приводу формулювання декларації саміту для зустрічі лідерів ЄС та Балкан в Словенії.