Европейские покупатели отказались от дизельного топлива "Роснефти", экспорт резко сократится

Российский нефтяной гигант "Роснефть" не планирует экспортировать дизельное топливо из балтийского порта Приморск в мае. Ее основной покупатель, швейцарский торговый дом Trafigura, сокращает закупки российской нефти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Экспорт российского дизельного топлива из Приморска, ключевого источника поставок для Европы, в мае упадет более чем на 30% по сравнению с месяцем ранее до 1,114 млн тонн, показали данные трейдеров.

Подконтрольная Кремлю "Роснефть" была одним из крупнейших экспортеров дизельного топлива из Приморска, но согласно данным, компания пока не планировала загружать суда в мае.

В прошлом году Trafigura выиграла тендер на покупку всего дизельного топлива, экспортируемого "Роснефтью" из Приморска в 2022 году. Однако источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что Trafigura сократит закупки нефтепродуктов у "Роснефти" более чем на 80%, поскольку торговый дом сокращает закупки после вторжения Москвы в Украину

Хотя санкции Европейского Союза до сих не касались нефти из России, его крупнейшего поставщика, многие трейдеры, как ожидается, резко сократят закупки до крайнего срока ЕС - 15 мая, ограничивающего закупки нефти у крупных российских производителей до количества, "строго необходимого" для европейского рынка.

Пока чиновники ЕС готовят шестой пакет санкций против России, они оценивают затраты на замену российской нефти импортом от других поставщиков.

По данным Международного энергетического агентства (МЭА), Европа является местом назначения почти половины российского экспорта нефти и нефтепродуктов.