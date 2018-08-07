Європейські компанії зможуть захиститися від санкцій США проти Ірану

Нове законодавство ЄС захистить компанії від американських санкцій

Європейські компанії зможуть захиститися від нових санкцій Сполучених Штатів Америки (США) проти Ірану. Про це заявив британський міністр у справах Близького Сходу і Північної Африки Алістер Берт, передає Reuters.

За словами Берта, оскільки 7 серпня санкції Вашингтона проти Ірану будуть відновлені, вступить в силу новий закон ЄС про захист європейських компаній. Даний закон спрямований на пом'якшення дії американських санкцій.

"Якщо компанія побоюється судових позовів, поданих проти неї, а також примусових дій, вжитих проти неї суб'єктом у відповідь на американські санкції, тоді ця компанія зможе бути захищена у відповідності із законодавством ЄС", - заявив Берт.

Він також додав, що продовжувати або припинити співпрацю з Іраном є індивідуальним комерційним рішенням для будь-якої компанії.

Нагадаємо, раніше президент Сполучених Штатів Дональд Трамп пригрозив наслідками за ведення бізнесу з Іраном.

"Будь-хто, хто веде бізнес з Іраном, не буде вести справи зі Сполученими Штатами. Я прошу миру в усьому світі, не менше!" - заявив він.

Трамп також підкреслив, що санкції проти Ірану офіційно введено в дію, і вони "найкусючіші" за весь час. Крім того, американський лідер анонсував, що в листопаді санкції стануть ще більш жорсткими.