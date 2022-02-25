UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Европейские и канадские операторы отменили плату за звонки в Украину

Автор: Илона Свиридова

Мобильные операторы Канады и ряда европейских стран отменили плату за звонки в Украину. Киев расценивает это как проявление подлинной солидарности с украинцами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

"Мобильные операторы Канады, Австрии, Германии, Швейцарии, Финляндии, Словакии, Северной Македонии, Швеции, Литвы, Латвии, Чехии, Польши, Хорватии, Сербии, Боснии и Герцеговины отменили плату за телефонные звонки в Украину. Такой шаг - проявление подлинной солидарности с нашим государством и его народом", - отметил министр.

Он также добавил, что Украина будет помнить каждую страну, международную организацию и человека, которые не отвернулся, а стоял бок о бок с украинцами в критическое время.

Напомним, ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о готовности поприютить украинских граждан и оказать гуманитарную мощь беженцам, пострадавшим от вторжения России.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дмитрий Кулеба