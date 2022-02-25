Европейские и канадские операторы отменили плату за звонки в Украину

Мобильные операторы Канады и ряда европейских стран отменили плату за звонки в Украину. Киев расценивает это как проявление подлинной солидарности с украинцами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

"Мобильные операторы Канады, Австрии, Германии, Швейцарии, Финляндии, Словакии, Северной Македонии, Швеции, Литвы, Латвии, Чехии, Польши, Хорватии, Сербии, Боснии и Герцеговины отменили плату за телефонные звонки в Украину. Такой шаг - проявление подлинной солидарности с нашим государством и его народом", - отметил министр.

Он также добавил, что Украина будет помнить каждую страну, международную организацию и человека, которые не отвернулся, а стоял бок о бок с украинцами в критическое время.