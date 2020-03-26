Европейские футбольные чемпионаты планируют доиграть до середины лета

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Ассоциация европейских клубов (ЕСА) рассчитывают доиграть европейские чемпионаты до 15 июля. О предварительном решении представители организаций договорились на заседании рабочей группы, сообщает Corriere dello Sera.

При этом поединки будут проходить по ускоренному графику, каждые три дня. И только после завершения чемпионатов будут доиграны оставшиеся матчи еврокубков - Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Также не исключены варианты, что в странах, где ситуация до 15 мая не нормализуется, сезоны останутся замороженными.

Из-за угрозы распространения коронавируса приостановлены национальные чемпионаты во всех европейских странах кроме Беларуси. Первенства планировали завершить до 30 июня.

Ранее УЕФА перенес на неопределенный срок финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы. Еврокубки были приостановлены на стадии 1/8 финала.

Также финалы ЛЧ и ЛЕ, изначально запланированные на май 2020 года, перенесены. Решение о новых датах пока не принято. Финал Лиги чемпионов должен был пройти 30 мая в Стамбуле, финал Лиги Европы - 27 мая в Гданьске.