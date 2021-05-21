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Европейские авиакомпании возобновляют рейсы в Израиль

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Израиль, Пятница 21 мая 2021 10:49
Европейские авиакомпании возобновляют рейсы в Израиль Фото: авиалинии не совершали рейсы в Израиль с 13 мая (Getty Images)
Автор: Игорь Литвиненко

Авиакомпании Lufthansa, Austrian Airlines и SWISS планируют возобновить полеты в Израиль. Рейсы в Тель-Авив запланированы на воскресенье, 23 мая.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Авиакомпании приостановили все полеты в Тель-Авив из-за эскалации конфликта между Израилем и палестинскими боевиками. Решение о возобновлении полетов принято в связи с вступлением в силу режима прекращения огня между сторонами.

Напомним, вечером 20 мая военный кабинет при правительстве Израиля единогласно проголосовал за прекращение огня в Секторе Газа.

Как писало РБК-Украина, с 2 часов ночи 21 мая стороны прекратили обстрелы. При этом и в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), и в ХАМАСе заявили о готовности к любому дальнейшему развитию событий. В ЦАХАЛ отметили, что готовы возобновить операцию "Страж стен", если боевики продолжат ракетные обстрелы.

Также сообщалось, что прекращение огня между Израилем и ХАМАС приветствовал генсек ООН Антониу Гутерриш. Он призвал стороны начать диалог, который решил бы "коренные причины конфликта".

Отметим, конфликт между Израилем и палестинскими группировками обострился 10 мая. За время обострения из Сектора Газа по Израилю было выпущено более 4200 ракет. В ответ Армия обороны Израиля нанесла удары по 1500 объектов ХАМАС в Газе. В результате конфликта погибли более 230 палестинцев и 12 израильтян.

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