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Європейські авіакомпанії відновлюють рейси до Ізраїлю

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Ізраїль, П'ятниця 21 травня 2021 10:49
Європейські авіакомпанії відновлюють рейси до Ізраїлю Фото: авіалінії не здійснювали рейси до Ізраїлю з 13 травня (Getty Images)
Автор: Ігор Литвиненко

Авіакомпанії Lufthansa, Austrian Airlines і SWISS планують відновити польоти в Ізраїль. Рейси в Тель-Авів заплановані на неділю, 23 травня.

Про це повідомляє The Jerusalem Post.

Авіакомпанії призупинили всі польоти в Тель-Авів через ескалацію конфлікту між Ізраїлем і палестинськими бойовиками. Рішення про відновлення польотів прийнято у зв'язку з набранням чинності режиму припинення вогню між сторонами.

Нагадаємо, ввечері 20 травня військовий кабінет при уряді Ізраїлю одноголосно проголосував за припинення вогню в Секторі Газа.

Як писало РБК-Україна, з 2 години ночі 21 травня сторони припинили обстріли. При цьому і в Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), і в Хамасі заявили про готовність до будь-якого подальшого розвитку подій. У ЦАХАЛ зазначили, що готові відновити операцію "Страж стін", якщо бойовики продовжать ракетні обстріли.

Також повідомлялося, що припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС вітав генсек ООН Антоніу Гутерріш. Він закликав сторони розпочати діалог, який вирішив би "корінні причини конфлікту".

Зазначимо, конфлікт між Ізраїлем і палестинськими угрупованнями загострився 10 травня. За час загострення з Сектора Газа по Ізраїлю було випущено понад 4200 ракет. У відповідь Армія оборони Ізраїлю завдала ударів по 1500 об'єктів ХАМАС в Газі. В результаті конфлікту загинули понад 230 палестинців і 12 ізраїльтян.

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