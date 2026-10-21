Європейські квоти проти сталі з Китаю вдарили по Україні: що буде з експортом

Європейські квоти на імпорт сталі запровадили для захисту ринку від дешевшої продукції, зокрема з Китаю, але вони вдарили й по Україні. Через нові обмеження український експорт сталі до ЄС може скоротитися на 50-60%.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю генерального директора "Метінвесту" Юрія Риженкова для BBC.

Україну прирівняли до інших країн

За його словами, Україну фактично прирівняли до інших постачальників, не врахувавши особливі умови – війну, проблеми з логістикою та втрату інших ринків збуту.

"Я вважаю несправедливим, що Україну поставили в один ряд зі всіма іншими постачальниками сталі до Євросоюзу", – сказав Риженков.



Нові правила ЄС передбачають, що без мита до блоку можна ввезти 18,3 млн тонн сталі на рік - це на 47% менше, ніж у 2024 році.

Політика спрямована на скорочення імпорту, оскільки європейським виробникам дедалі складніше конкурувати з дешевшою продукцією, зокрема з Китаю та Туреччини.

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Ринок ЄС – головний для України

Водночас для України ці обмеження створюють окрему проблему, адже через війну та логістичні труднощі ринок ЄС фактично залишився головним доступним напрямком збуту:

"Доступ до європейського ринку - необхідна умова для виживання. Обмеження, запроваджені владою ЄС, цьому не сприяють", – наголосив експерт.

За його оцінками, через нові квоти експорт української сталі до ЄС може скоротитися на 50-60%. Тим часом у Єврокомісії заявляють, що під час формування нової політики враховували складну ситуацію в Україні.

Для країни зберігається окрема квота, однак у Брюсселі визнають, що обсяги експорту будуть нижчими, ніж у попередні роки.

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Україна призупинила виробництво сталі?

Проблема накладається на різке погіршення ситуації в самій металургії. І за словами Риженкова, всі українські металургійні підприємства за час повномасштабної війни потрапляли під російські удари, а останнім часом інтенсивність атак значно зросла.

У вересні, за його словами, був період, коли в Україні не виробили жодної тонни сталі – вперше приблизно за 150 років.

До повномасштабного вторгнення гірничо-металургійний комплекс забезпечував близько 10% ВВП України та третину експорту. Зараз же галузь одночасно стикається з руйнуванням підприємств, проблемами з логістикою та обмеженням доступу до ключового ринку.



"Ми опинилися у вкрай складній ситуації: через логістичні обмеження ЄС - єдиний ринок, до якого ми маємо доступ. Скорочення цього ринку на 60% аж ніяк не допомагає галузі вижити", – підсумував гендиректор "Метінвесту".