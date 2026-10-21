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Европейские квоты против стали из Китая ударили по Украине: что будет с экспортом

14:16 21.10.2026 Ср
3 мин
aimg Сергей Новиков
Европейские квоты против стали из Китая ударили по Украине: что будет с экспортом Новые ограничения в ЕС заставят сократить экспорт стали (фото: Getty Images)
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Европейские квоты на импорт стали ввели для защиты рынка от более дешевой продукции, в частности из Китая, но они ударили и по Украине. Из-за новых ограничений украинский экспорт стали в ЕС может сократиться на 50-60%.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью генерального директора "Метинвеста" Юрия Рыженкова для BBC.

Украину приравняли к другим странам

По его словам, Украину фактически приравняли к другим поставщикам, не учитывая особые условия – войну, проблемы с логистикой и потерю других рынков сбыта.

"Я считаю несправедливым, что Украину поставили в один ряд со всеми остальными поставщиками стали в Евросоюз", – сказал Рыженков.

Новые правила ЕС предусматривают, что без пошлины в блок можно ввезти 18,3 млн тонн стали в год – это на 47% меньше, чем в 2024 году.

Политика направлена на сокращение импорта, поскольку европейским производителям все сложнее конкурировать с более дешевой продукцией, в частности из Китая и Турции.

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Рынок ЕС – главный для Украины

В то же время для Украины эти ограничения создают отдельную проблему, ведь из-за войны войны и логистических трудностей рынок ЕС фактически остался главным доступным направлением сбыта:

"Доступ к европейскому рынку – необходимое условие для выживания. Ограничения, введенные властями ЕС, этому не способствуют", - подчеркнул эксперт.

По его оценкам, из-за новых квот экспорт украинской стали в ЕС может сократиться на 50-60%. Между тем, в Еврокомиссии заявляют, что при формировании новой политики учитывали сложную ситуацию в Украине.

Для страны сохраняется отдельная квота, однако в Брюсселе признают, что объемы экспорта будут ниже, чем в предыдущие годы.

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Украина приостановила производство стали?

Проблема накладывается на резкое ухудшение ситуации в металлургии. И, по словам Рыженкова, все украинские металлургические предприятия за время полномасштабной войны попадали под российские удары, а в последнее время интенсивность атак значительно возросла.

В сентябре, по его словам, был период, когда в Украине не произвели ни одной тонны стали – впервые примерно за 150 лет.

До полномасштабного вторжения горно-металлургический комплекс обеспечивал около 10% ВВП Украины и треть экспорта. Сейчас отрасль одновременно сталкивается с разрушением предприятий, проблемами с логистикой и ограничением доступа к ключевому рынку.

"Мы оказались в крайне сложной ситуации: из-за логистических ограничений ЕС - единственный рынок, к которому мы имеем доступ. Сокращение этого рынка на 60% отнюдь не помогает отрасли выжить", - подытожил гендиректор "Метинвеста".

Стоит отметить, что за девять месяцев 2026 бюджет Украины уже недополучил около 49,5 млрд грн налогов из-за блокады портов и новых квот ЕС. До конца года, из-за остановки металлургии, потери могут возрасти до 70 млрд грн , а по пессимистическому сценарию – до 100 млрд грн.

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