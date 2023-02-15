Європейські країни виділять пакет допомоги для України на 226 млн євро: що до нього увійде

Перший пакет допомоги був узгоджений Британією, Нідерландами, Норвегією, Швецією та Данією. Ці партнери разом з Ісландією та Литвою зробили колективний внесок у фонд на загальну суму понад 520 мільйонів фунтів стерлінгів.

При очікуваній вартості понад 226 млн євро перший пакет від Міжнародного фонду включатиме артилерійські боєприпаси, засоби морської розвідки, спостереження та рекогносцювання, а також запасні частини для обладнання, у тому числі для українських танків.

"Цей пакет обладнання забезпечить значне посилення потенціалу Збройних сил України та підтримає їхню здатність захищати свою країну. Міжнародний фонд для України, очолюваний Великою Британією, демонструє відданість Британії та наших членів Альянсу забезпеченню надання Україні життєво необхідної військової допомоги", - заявив міністр оборони Британії . .

Ініціатором фонду минулого року виступила Велика Британія. Там заявили, що фонд буде з низьким рівнем бюрократії, який використовуватиметься для надання військової техніки та іншої підтримки Збройним силам України.