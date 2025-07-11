Європейські компанії шпигують за українськими технологіями дронів, – The Telegraph

Видання поспілкувалося із Романом Княженком, головним виконавчим директором української компанії Skyeton. Це відомий український виробник, дрони якого використовує майже вся українська армія.

Серед іншого асортименту безпілотників Skyeton випускає системи Raybird. На рахунку Raybird - не менше 350 тисяч годин бойових польотів.

Промислове шпигунство

Княженко заявив, що деякі західні оборонні компанії - він не став наводити їхні назви - відвідували його компанію із нібито пропозиціями співпраці. Проте насправді представники цих фірм під виглядом переговорів намагалися вкрасти технології.

"Багато європейських виробників дронів виконують фантастичну роботу, і ми співпрацюємо з багатьма з них. Але інші багато обіцяють, щоб просто більше поговорити з вами, дізнатися, які у вас є секрети, а потім зникають. Ці нечесні компанії намагаються розвідати, як ми працюємо, які рішення ми маємо, що працює на полі бою", - стверджує він.

Тотальні фальсифікації

Княженко додав, що інші західні компанії фальсифікують бойові випробування дронів. Проте в реальності дрони здійснюють пару коротких польотів за тисячу кілометрів від фронту. А європейські уряди у підсумку інвестують мільярди у системи, які не будуть працювати.

"Вони (компанії - ред.) роблять чудові презентації про те, як вони працюють в Україні. Але насправді вони здійснили лише кілька польотів у Львові", - сказав він.

Щобільше, Княженко зазначив, що іноді намагаються вкрасти не тільки технічні дані по безпілотниках. Особливо "геніальні" компанії крадуть навіть презентації.

"Іноді я відкриваю презентації інших літальних апаратів з Європи та бачу буквально свої власні слова, без жодних змін. Велика проблема після цього полягає в тому, що мільярди доларів йдуть компаніям, які досі не мають жодного уявлення, що вони роблять", - зазначив він.

Таким чином, країни, які закуповують неперевірені безпілотні системи, інвестують у технології, "які насправді є підробками". У критичний момент вони ризикують залишитися із неробочими дронами, які не зможуть вразити ворога, резюмував Княженко.