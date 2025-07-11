Стати лідером за два роки. Пентагон прийняв важливе рішення щодо закупівлі безпілотників
Міністр оборони США Піт Хегсет дозволив командирам американських військ закуповувати та випробовувати дрони, а також проводити моделювання бойових дій з використанням безпілотників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News.
Згідно з документами, Піт Хегсет скасував застарілі правила, які, на його думку, обмежують інновації.
Так, вперше полковники та капітани американської армії можуть незалежно закуповувати та випробовувати безпілотники, включаючи прототипи, надруковані на 3D-принтері, та комерційні системи, що відповідають стандартам національної безпеки.
Вони також можуть негайно розпочинати навчання та експлуатацію дронів, обминаючи бюрократичні перешкоди, та тестувати нелетальні автономні дрони у контрольованих умовах. За даними ЗМІ, таке рішення було прийнято з метою перевершити Росію та Китай в області дронів.
"Міністерство оборони втрачає пильність... Смертоносність не буде обмежена самообмеженнями... Наш головний ризик - це уникнення ризику", - вказав Хегсет у службових записках, з якими ознайомився Fox News.
За словами міністра оборони США, на сьогоднішній день Пентагону не вдалося розгорнути дрони у необхідному масштабі та з необхідною швидкістю.
Хегсет також визнав, що наразі Сполучені Штати не є лідером у сфері використання військових беспілотників. Але він поставив задачу Пентагону до 2027 року зайняти у цьому аспекті світову першість.
"Малі дрони більше нагадують боєприпаси, ніж висококласні літаки. Вони мають бути дешевими, швидко замінюваними і належати до категорії витратних матеріалів", - додав він.
Він також підкреслив, що протягом 90 днів у США буде введено в дію три нові національні полігони для випробувань дронів.
Що передувало
На початку червня президент США Дональд Трамп підписав низку указів, спрямованих на посилення можливостей країни у сфері застосування дронів. Документи передбачають посилення безпеки та зниження залежності від іноземних виробників.
Зазначається, що особлива увага в підписаних документах приділяється заходам безпеки напередодні проведення в США Чемпіонату світу з футболу в 2026 році та літніх Олімпійських ігор 2028 року.
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