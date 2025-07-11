ua en ru
Пт, 11 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Стати лідером за два роки. Пентагон прийняв важливе рішення щодо закупівлі безпілотників

П'ятниця 11 липня 2025 11:06
UA EN RU
Стати лідером за два роки. Пентагон прийняв важливе рішення щодо закупівлі безпілотників Фото: Пентагон прийняв важливе рішення щодо закупівлі безпілотників (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Міністр оборони США Піт Хегсет дозволив командирам американських військ закуповувати та випробовувати дрони, а також проводити моделювання бойових дій з використанням безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News.

Згідно з документами, Піт Хегсет скасував застарілі правила, які, на його думку, обмежують інновації.

Так, вперше полковники та капітани американської армії можуть незалежно закуповувати та випробовувати безпілотники, включаючи прототипи, надруковані на 3D-принтері, та комерційні системи, що відповідають стандартам національної безпеки.

Вони також можуть негайно розпочинати навчання та експлуатацію дронів, обминаючи бюрократичні перешкоди, та тестувати нелетальні автономні дрони у контрольованих умовах. За даними ЗМІ, таке рішення було прийнято з метою перевершити Росію та Китай в області дронів.

"Міністерство оборони втрачає пильність... Смертоносність не буде обмежена самообмеженнями... Наш головний ризик - це уникнення ризику", - вказав Хегсет у службових записках, з якими ознайомився Fox News.

За словами міністра оборони США, на сьогоднішній день Пентагону не вдалося розгорнути дрони у необхідному масштабі та з необхідною швидкістю.

Хегсет також визнав, що наразі Сполучені Штати не є лідером у сфері використання військових беспілотників. Але він поставив задачу Пентагону до 2027 року зайняти у цьому аспекті світову першість.

"Малі дрони більше нагадують боєприпаси, ніж висококласні літаки. Вони мають бути дешевими, швидко замінюваними і належати до категорії витратних матеріалів", - додав він.

Він також підкреслив, що протягом 90 днів у США буде введено в дію три нові національні полігони для випробувань дронів.

Що передувало

На початку червня президент США Дональд Трамп підписав низку указів, спрямованих на посилення можливостей країни у сфері застосування дронів. Документи передбачають посилення безпеки та зниження залежності від іноземних виробників.

Зазначається, що особлива увага в підписаних документах приділяється заходам безпеки напередодні проведення в США Чемпіонату світу з футболу в 2026 році та літніх Олімпійських ігор 2028 року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Пентагон Дрони
Новини
Трамп погодився передавати Україні зброю: хто за неї заплатить
Трамп погодився передавати Україні зброю: хто за неї заплатить
Аналітика
Хаос у БЕБ. Чому влада "зрізала" переможця конкурсу та пішла на конфлікт із Заходом
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Хаос у БЕБ. Чому влада "зрізала" переможця конкурсу та пішла на конфлікт із Заходом