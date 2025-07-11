Стати лідером за два роки. Пентагон прийняв важливе рішення щодо закупівлі безпілотників

Міністр оборони США Піт Хегсет дозволив командирам американських військ закуповувати та випробовувати дрони, а також проводити моделювання бойових дій з використанням безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News .

Згідно з документами, Піт Хегсет скасував застарілі правила, які, на його думку, обмежують інновації.

Так, вперше полковники та капітани американської армії можуть незалежно закуповувати та випробовувати безпілотники, включаючи прототипи, надруковані на 3D-принтері, та комерційні системи, що відповідають стандартам національної безпеки.

Вони також можуть негайно розпочинати навчання та експлуатацію дронів, обминаючи бюрократичні перешкоди, та тестувати нелетальні автономні дрони у контрольованих умовах. За даними ЗМІ, таке рішення було прийнято з метою перевершити Росію та Китай в області дронів.

"Міністерство оборони втрачає пильність... Смертоносність не буде обмежена самообмеженнями... Наш головний ризик - це уникнення ризику", - вказав Хегсет у службових записках, з якими ознайомився Fox News.

За словами міністра оборони США, на сьогоднішній день Пентагону не вдалося розгорнути дрони у необхідному масштабі та з необхідною швидкістю.

Хегсет також визнав, що наразі Сполучені Штати не є лідером у сфері використання військових беспілотників. Але він поставив задачу Пентагону до 2027 року зайняти у цьому аспекті світову першість.

"Малі дрони більше нагадують боєприпаси, ніж висококласні літаки. Вони мають бути дешевими, швидко замінюваними і належати до категорії витратних матеріалів", - додав він.

Він також підкреслив, що протягом 90 днів у США буде введено в дію три нові національні полігони для випробувань дронів.