Європейські автовиробники оригінальним способом підвищують популярність електромобілів

Виробники почали коригувати вартість, щоб підштовхнути продаж електромобілів. Причина - нові вимоги Євросоюзу, які набудуть чинності 1 січня 2025 року. З цього дня як мінімум кожен п'ятий проданий автомобіль більшості брендів має припадати на електромобілі. Інакше їм світять великі штрафи.

Так, Peugeot збільшила ціни на 500 євро на весь модельний ряд, окрім повністю електричних автомобілів. У Renault подорожчали деякі бензинові машини: наприклад, на 300 євро зросла вартість Clio SCE 65. Обидві компанії стверджують, що коригування цін - наслідок інфляції. Своєю чергою, Volkswagen знизив ціну на ID.3 на кількох ринках. У Німеччині він тепер коштує менше ніж 30 000 євро.

Згідно з новими екологічними нормами, близько 22 відсотків автомобілів, що продаються брендами, повинні бути електричними. Поки що, як підрахували в Європейській асоціації автовиробників (ACEA), до цього далеко: на електромобілі припадає лише 13 відсотків усіх продажів.

Штрафів вдасться уникнути лише трьом компаніям, які працюють у регіоні, – Volvo, SAIC та Tesla. Інші змушені будуть заплатити в сумі 15 мільярдів євро. Основний удар припаде на Volkswagen Group, становище якої і так важке: санкції оцінюють у 7,7 мільярда євро. Далі йде концерн Renault-Nissan-Mitsubishi із 1,7 мільярда, а за ним - Stellantis із 1,6 мільярда євро.

Зниження цін, покликане підвищити попит на недешеві у виробництві електромобілі, коштуватиме компаніям дорого. Вимоги посилюють на тлі кризи індустрії, коли найбільший виробник Європи планує скоротити зарплати та закрити заводи, а десятки тисяч його співробітників страйкують.