Европейские автопроизводители оригинальным способом повышают популярность электромобилей

Производители начали корректировать стоимость, чтобы подтолкнуть продажи электромобилей. Причина - новые требования Евросоюза, которые вступят в силу 1 января 2025 года. С этого дня как минимум каждый пятый проданный автомобиль большинства брендов должен приходиться на электромобили. Иначе им грозят крупные штрафы.

Так, Peugeot увеличила цены на 500 евро на весь модельный ряд, кроме полностью электрических автомобилей. У Renault подорожали некоторые бензиновые машины: например, на 300 евро выросла стоимость Clio SCE 65. Обе компании утверждают, что корректировка цен - следствие инфляции. В свою очередь, Volkswagen снизил цену на ID.3 на нескольких рынках. В Германии он теперь стоит менее 30 000 евро.

Согласно новым экологическим нормам, около 22 процентов автомобилей, продаваемых брендами, должны быть электрическими. Пока что, как подсчитали в Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA), до этого далеко: на электромобили приходится лишь 13 процентов всех продаж.

Штрафов удастся избежать только трем компаниям, работающим в регионе, - Volvo, SAIC и Tesla. Другие вынуждены будут заплатить в сумме 15 миллиардов евро. Основной удар придется на Volkswagen Group, положение которой и так тяжелое: санкции оценивают в 7,7 миллиарда евро. Далее следует концерн Renault-Nissan-Mitsubishi с 1,7 миллиарда, а за ним - Stellantis с 1,6 миллиарда евро.

Снижение цен, призванное повысить спрос на недешевые в производстве электромобили, будет стоить компаниям дорого. Требования ужесточают на фоне кризиса индустрии, когда крупнейший производитель Европы планирует сократить зарплаты и закрыть заводы, а десятки тысяч его сотрудников бастуют.