Європейське вуглецеве мито CBAM може знищити промислову базу України, - Оринчак

Прикордонне вуглецеве коригування (CBAM), яке Європейський Союз офіційно позиціонує як інструмент кліматичної політики, в реальності набуває рис економічного тиску. Якщо механізм запрацює для України в повному обсязі, це може призвести до багатомільярдних втрат, скорочення експорту й підриву інтеграції з ЄС.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву Ксенії Оринчак, виконавчої директорки Національної асоціації добувної промисловості України.
За її словами, ідея CBAM з самого початку подавалась як частина "зеленої трансформації", спрямованої на скорочення глобальних викидів, але зараз європейські чиновники прямо говорять: цей механізм також створено для захисту внутрішніх ринків і підтримки власних виробників.
"Кошти,які надходять до бюджету ЄС від продажу вуглецевих сертифікатів, спрямовують на субсидії для власної промисловості. Тобто йдеться не лише про клімат, а про торгову конкуренцію, де екологія стала зручною ширмою", - пояснила Оринчак.
Вона додала, що Україна зараз перебуває у вкрай уразливому становищі, тож CBAM без винятків та адаптації може перетворитись на бар’єр, що відкине країну на роки назад у торговельно-економічній співпраці з ЄС.
"Це не просто статистика - це недоотримані інвестиції, знищені робочі місця й ослаблена промислова база. Крім того, CBAM може поставити під сумнів глибину нашої інтеграції з ЄС. Якщо українські компанії втратять доступ до європейського ринку, їм доведеться шукати нові, менш вигідні напрями. А економічна інтеграція - це насамперед про торгівлю та інвестиції, а не лише політичні декларації", - зазначила директорка Асоціації.
За її словами, наразі в Україні немає чіткого бачення, як саме адаптуватися до вимог СВАМ. Бізнес не розуміє, за якими правилами йому доведеться працювати, і вже зазнає втрат через цю невизначеність.
"Нам терміново потрібно визначити прозорі правила гри та розпочати предметні переговори з Євросоюзом. Необхідно добиватися або пом’якшення умов, або перенесення строків їх запровадження. Один із варіантів -домогтися винятку для України за статтею 30/7 як для держави, що перебуває у надзвичайних обставинах. Це рішення було б цілком логічним: воно дозволить гнучкіше інтегрувати Україну до європейської економіки й продемонструє здатність ЄС адаптувати свої правила до реальності", - підсумувала Оринчак.
Раніше президент Українського союзу промисловців і підприємців Анатолій Кінах також наголосив, що застосування "вуглецевого мита" ЄС без адаптаційного періоду може принести катастрофічні наслідки для української економіки.
Крім того, за словами керівника Секретаріату Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України Андрія Забловського, до повноцінного запуску екологічного мита CBAM залишилося трохи менше року. Але цього терміну цілком достатньо для знаходження компромісного рішення з Єврокомісією щодо пом’якшення застосування цього механізму до українського експорту.
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