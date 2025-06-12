Европейская углеродная пошлина CBAM может уничтожить промышленную базу Украины, - Оринчак

Пограничная углеродная корректировка (CBAM), которую Европейский Союз официально позиционирует как инструмент климатической политики, в реальности приобретает черты экономического давления. Если механизм заработает для Украины в полном объеме, это может привести к многомиллиардным потерям, сокращению экспорта и подрыву интеграции с ЕС.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление Ксении Оринчак, исполнительного директора Национальной ассоциации добывающей промышленности Украины.
По ее словам, идея CBAM изначально подавалась как часть "зеленой трансформации", направленной на сокращение глобальных выбросов, но сейчас европейские чиновники прямо говорят: этот механизм также создан для защиты внутренних рынков и поддержки собственных производителей.
"Средства, поступающие в бюджет ЕС от продажи углеродных сертификатов, направляются на субсидии для собственной промышленности. То есть речь идет не только о климате, а о торговой конкуренции, где экология стала удобной ширмой", - пояснила Оринчак.
Она добавила, что Украина сейчас находится в крайне уязвимом положении, поэтому CBAM без исключений и адаптации может превратиться в барьер, который отбросит страну на годы назад в торгово-экономическом сотрудничестве с ЕС.
"Это не просто статистика - это недополученные инвестиции, уничтоженные рабочие места и ослабленная промышленная база. Кроме того, CBAM может поставить под сомнение глубину нашей интеграции с ЕС. Если украинские компании потеряют доступ к европейскому рынку, им придется искать новые, менее выгодные направления. А экономическая интеграция - это прежде всего о торговле и инвестициях, а не только политические декларации", - отметила директор Ассоциации.
По ее словам, сейчас в Украине нет четкого видения, как адаптироваться к требованиям СВАМ. Бизнес не понимает, по каким правилам ему придется работать, и уже несет потери из-за этой неопределенности.
"Нам срочно нужно определить прозрачные правила игры и начать предметные переговоры с Евросоюзом. Необходимо добиваться или смягчения условий, или переноса сроков их введения. Один из вариантов - добиться исключения для Украины по статье 30/7 как для государства, находящегося в чрезвычайных обстоятельствах. Это решение было бы вполне логичным: оно позволит более гибко интегрировать Украину в европейскую экономику и продемонстрирует способность ЕС адаптировать свои правила к реальности", - подытожила Оринчак.
Ранее президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах также подчеркнул, что применение "углеродной пошлины" ЕС без адаптационного периода может принести катастрофические последствия для украинской экономики.
Кроме того, по словам руководителя Секретариата Совета предпринимателей при Кабинете Министров Украины Андрея Забловского, до полноценного запуска экологической пошлины CBAM осталось чуть меньше года. Ноэтого срока вполне достаточно для нахождения компромиссного решения с Еврокомиссией по смягчению применения этого механизма к украинскому экспорту.
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