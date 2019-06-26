Политическая партия "Европейская солидарность" заявляет о преследовании кандидатов и политическом давлении. Об этом говорится в заявлении партии, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Обыски у кандидата в народные депутаты от "Европейской солидарности", известного волонтера и общественного деятеля Юрия Бирюкова, которые начались сегодня по откровенно немотивированному решению суда, партия "Европейская солидарность" считает циничным политическим давлением и преследованием по политическим мотивам", - говорится в заявлении.

У Порошенко отметили, что за последний месяц "реваншисты" по согласию новой власти стремительными темпами пытаются отвоевать утраченные позиции.

"Через суды массово отменяются предыдущие решения команды Петра Порошенко. А следственные органы в самый неподходящий политический момент, в разгар предвыборной кампании, через надуманные основания атакуют именно тех, кто больше всего сделал для армии, кто помог остановить орду Путина в 2014 году", - заявили в ЕС.

Отмечается, что Юрий Бирюков – один из первых волонтеров, который с первых дней российской агрессии помогал Вооруженным силам Украины. Его организация "Крылья Феникса" спасли жизни сотням украинских военных, обеспечивая их бронежилетами и касками.

"Он никогда не был материально-ответственным должностным лицом, но его действия пресекли коррупционные схемы и существенно улучшили обеспечение армии, ставшей на защиту страны. И сейчас Юрия Бирюкова пытаются безосновательно обвинить в обратном. Те, кто были участниками тех событий, а не прятались в тылу, знают, что именно волонтеры обеспечивали защитой добровольцев и Вооруженные силы Украины. Потому что армия на то время была практически уничтожена чиновниками Виктора Януковича, которые сейчас скрываются в Москве", - говорится в заявлении.

"Европейская солидарность" расценивает обыски у Бирюкова как "часть реванша, как попытку расправы над теми, кто в первых рядах помогал Вооруженным силам Украины противостоять путинской агрессии".

"И кто может гарантировать, что после того, как расправятся с волонтерами, не начнут судить тех, кто с оружием защищал Украину от путинской России? Поэтому мы категорически заявляем, что не допустим ревизии достижений Революции Достоинства и не позволим развернуть страну к прошлому!", - отметили в пресс-службе.