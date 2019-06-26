Політична партія "Європейська солідарність" заявляє про переслідування кандидатів та політичний тиск. Про це йдеться у заяві партії, передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу політсили.

"Обшуки у кандидата в народні депутати від "Європейської солідарності", відомого волонтера і громадського діяча Юрія Бірюкова, які розпочалися сьогодні за відверто невмотивованим рішенням суду, партія "Європейська солідарність" вважає цинічним політичним тиском і неприховуваним переслідуванням з політичних мотивів", - йдеться у заяві.

У Порошенка зазначили, що за останній місяць "реваншисти" за мовчазної згоди нової влади стрімкими темпами намагаються відвоювати втрачені позиції.

"Через суди масово скасовуються попередні рішення команди Петра Порошенка. А слідчі органи у найкритичніший політичний момент, у розпал передвиборчої кампанії, через надумані підстави атакують саме тих, хто найбільше зробив для армії, хто допоміг зупинити орду Путіна у 2014 році", - заявили в ЄС.

Зазначається, що Юрій Бірюков – однин із перших волонтерів, який з перших днів російської агресії допомагав Збройним силам України. Його організація "Крила Фенікса" врятували життя сотням українських військових, забезпечуючи їх бронежилетами та касками.

"Він ніколи не був матеріально-відповідальним посадовцем, але його дії зупинили корупційні схеми і суттєво покращили забезпечення армії, що стала на захист країни. І зараз Юрія Бірюкова намагаються безпідставно звинуватити у зворотному. Ті, хто були учасниками тих подій, а не ховалися в тилу, знають, що саме волонтери забезпечували захистом добровольців і Збройні Сили України. Бо армія на той час була практично знищена посадовцями Віктора Януковича, які зараз переховуються у Москві", - йдеться заяві.

"Європейська солідарність" розцінює обшуки у Бірюкова як "частину реваншу, як спробу розправи над тими, хто в перших рядах допомагав Збройним силам України протистояти путінській агресії".

"І хто може гарантувати, що після того, як розправляться з волонтерами, не почнуть судити тих, хто зі зброєю захищав Україну від путінської Росії? Тому ми категорично заявляємо, що не допустимо ревізії здобутків Революції Гідності і не дозволимо розвернути країну до минулого!", - зазначили у прес-службі.