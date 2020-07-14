"Европейская солидарность" на выборах в Киевсовет опережает "Слугу народа", - опрос

Фото: избирательный участок (РБК-Украина)

За партию Порошенко готовы отдать голоса 20,4% киевлян

Если бы выборы в Киевсовет проходили в конце июня, то среди тех, кто намерен принять участие в выборах и определился с выбором, первое место получила бы партия "Европейская солидарность". За партию Порошенко готовы отдать голоса 20,4% киевлян. Такие данные опроса Центра Разумкова.

Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

По данным опроса, за партию "Слуга народа" готовы проголосовать 18% всех опрошенных, или 19% тех, кто готов принять участие в выборах и определился, за какую партию будет голосовать. За партию "Европейская солидарность" соответственно 14% и 20%.

Напомним, в целом голоса на выборах в Киевсовет по данным Центра Разумкова распределились следующим образом:

За партию "УДАР" готовы проголосовать соответственно 11% и 12%,

за партию "Оппозиционная платформа - За життя" - соответственно 8% и 11%,

за ВО "Батькивщина" - соответственно 6% и 8%,

за партию "Победа Пальчевского" - соответственно 6% и 6%,

за партию "Сила и честь" - соответственно 5% и 5%,

за "Партию Шария" - соответственно 3% и 3%,

за партию "Украинская стратегия Гройсмана" - соответственно 2% и 2%,

за партию "Гражданская позиция" - соответственно 2% и 2%,

за ВО "Свобода" - соответственно 2% и 2%,

за Радикальную партия Олега Ляшко - соответственно 2% и 2%,

за партию "Оппозиционный блок" - соответственно 1% и 2%,

за партию "Голос" - соответственно 2% и 1%,

за партию "Рух новых сил Михаила Саакашвили" - соответственно 2% и 1%,

за партию "Блок Омельченко" - соответственно 1% и 1%,

за партию "5.10" - соответственно 1% и 1%,

за партию "Родная страна" - соответственно 1% и 1%,

за партию "Самопомич" - соответственно 0,4% и 1%,

за партию "Свои" - соответственно 0,1% и 0,2%.

Исследование проведено Центром Разумкова с 20 июня по 2 июля 2020 года в Киеве методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2025 респондентов в возрасте от 18 лет по выборке, представляющей взрослое население Киева по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, за Виталия Кличко на выборах мэра планируют проголосовать 44% киевлян.