"Европейская солидарность" на выборах в Киевсовет опережает "Слугу народа", - опрос

За партию Порошенко готовы отдать голоса 20,4% киевлян
Если бы выборы в Киевсовет проходили в конце июня, то среди тех, кто намерен принять участие в выборах и определился с выбором, первое место получила бы партия "Европейская солидарность". За партию Порошенко готовы отдать голоса 20,4% киевлян. Такие данные опроса Центра Разумкова.
Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.
По данным опроса, за партию "Слуга народа" готовы проголосовать 18% всех опрошенных, или 19% тех, кто готов принять участие в выборах и определился, за какую партию будет голосовать. За партию "Европейская солидарность" соответственно 14% и 20%.
Напомним, в целом голоса на выборах в Киевсовет по данным Центра Разумкова распределились следующим образом:
Исследование проведено Центром Разумкова с 20 июня по 2 июля 2020 года в Киеве методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2025 респондентов в возрасте от 18 лет по выборке, представляющей взрослое население Киева по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.
Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, за Виталия Кличко на выборах мэра планируют проголосовать 44% киевлян.