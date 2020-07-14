ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

"Европейская солидарность" на выборах в Киевсовет опережает "Слугу народа", - опрос

Киев, Вторник 14 июля 2020 15:41
"Европейская солидарность" на выборах в Киевсовет опережает "Слугу народа", - опрос
Фото: избирательный участок (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

За партию Порошенко готовы отдать голоса 20,4% киевлян

Если бы выборы в Киевсовет проходили в конце июня, то среди тех, кто намерен принять участие в выборах и определился с выбором, первое место получила бы партия "Европейская солидарность". За партию Порошенко готовы отдать голоса 20,4% киевлян. Такие данные опроса Центра Разумкова.

Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

По данным опроса, за партию "Слуга народа" готовы проголосовать 18% всех опрошенных, или 19% тех, кто готов принять участие в выборах и определился, за какую партию будет голосовать. За партию "Европейская солидарность" соответственно 14% и 20%.

Напомним, в целом голоса на выборах в Киевсовет по данным Центра Разумкова распределились следующим образом:

  • За партию "УДАР" готовы проголосовать соответственно 11% и 12%,
  • за партию "Оппозиционная платформа - За життя" - соответственно 8% и 11%,
  • за ВО "Батькивщина" - соответственно 6% и 8%,
  • за партию "Победа Пальчевского" - соответственно 6% и 6%,
  • за партию "Сила и честь" - соответственно 5% и 5%,
  • за "Партию Шария" - соответственно 3% и 3%,
  • за партию "Украинская стратегия Гройсмана" - соответственно 2% и 2%,
  • за партию "Гражданская позиция" - соответственно 2% и 2%,
  • за ВО "Свобода" - соответственно 2% и 2%,
  • за Радикальную партия Олега Ляшко - соответственно 2% и 2%,
  • за партию "Оппозиционный блок" - соответственно 1% и 2%,
  • за партию "Голос" - соответственно 2% и 1%,
  • за партию "Рух новых сил Михаила Саакашвили" - соответственно 2% и 1%,
  • за партию "Блок Омельченко" - соответственно 1% и 1%,
  • за партию "5.10" - соответственно 1% и 1%,
  • за партию "Родная страна" - соответственно 1% и 1%,
  • за партию "Самопомич" - соответственно 0,4% и 1%,
  • за партию "Свои" - соответственно 0,1% и 0,2%.

Исследование проведено Центром Разумкова с 20 июня по 2 июля 2020 года в Киеве методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2025 респондентов в возрасте от 18 лет по выборке, представляющей взрослое население Киева по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, за Виталия Кличко на выборах мэра планируют проголосовать 44% киевлян.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины КиевКиевсоветМестные выборы
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь