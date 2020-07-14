"Європейська солідарність" на виборах до Київради випереджає "Слугу народу", - опитування 

За партію Порошенка готові віддати голоси 20,4% киян
Якби вибори до Київради відбувались у кінці червня, то серед тих, хто має намір взяти участь у виборах і визначився з вибором, перше місце отримала б партія "Європейська солідарність". За партію Порошенка готові віддати голоси 20,4% киян. Такі дані опитування Центру Разумкова.
Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова.
За даними опитування, за партію "Слуга народу" готові проголосувати 18% усіх опитаних, або 19% тих, хто готовий взяти участь у виборах і визначився, за яку партію голосуватиме. За партію "Європейська солідарність" відповідно 14% і 20%.
Нагадаємо, загалом голоси на виборах до Київради за даними Центру Разумкова розподілились наступним чином:
Дослідження проведене Центром Разумкова з 20 червня по 2 липня 2020 року у Києві методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2025 респондентів віком від 18 років за вибіркою, що репрезентує доросле населення Києва за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.
Нагадаємо, за даними опитування Центру Разумкова, за Віталія Кличка на виборах мера планують проголосувати 44% киян.