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"Европейская солидарность" требует немедленно принять закон о страховании медиков

Новости » Политика     27.04.2020 - 18:07
"Европейская солидарность" требует немедленно принять закон о страховании медиков
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Партия Порошенко требует на этой неделе рассмотреть этот вопрос на внеочередном заседании Верховной рады

Несмотря на то, что президент Владимир Зеленский поддержал предложение "Европейской солидарности" по страхованию медицинских работников на случай смерти или заболевания от коронавируса, требование остается без ответа уже несколько недель. Об этом говорится на сайте политсилы, передает РБК-Украина.

"Потеряно драгоценное время в организации защиты врачей, которые на предыдущем крае борьбы против коронавируса. Каждый пятый инфицированный - это врач. Только за последние три дня инфицировано почти триста медиков. Поэтому призываем президента и монобольшинство совместными усилиями ускорить решения вопроса защиты медицинских работников", - говорится в обращении.

"ЕС" требует на этой неделе рассмотреть этот вопрос на внеочередном заседании Верховной рады.

"Руководство парламента уже пятый день незаконно не выдает подписанные листы для сбора подписей за проведение внеочередного заседания. Требуем выдать их немедленно. Заседание может быть созвано и по инициативе президента с определением проекта как безотлагательного. Мы последовательно настаиваем, что Украине нужна действенная модель противодействия коронавируса. Как известно, по количеству тестов Украина значительно отстает от многих стран", - считают в политсиле.

В партии отмечают, что неоднократно настаивали на том, что во время карантина парламент должен рассматривать только вопросы, которые касаются безопасности и защиты Украины и ее граждан, а также борьбы с экономическим кризисом.

"Поэтому на этой неделе следует рассмотреть и законопроект о гарантиях невозвращения банков, который спасет Украину от дефолта и откроет путь к получению существенной международной финансовой помощи на преодоление пандемии и экономического кризиса", - призвали в "ЕС".

Напомним, ранее сообщалось, что в связи с ситуацией с коронавирусом в Украине врачей начнут тестировать каждые пять дней.

Ранее сообщалось, что в Украине заразились на коронавирус более 1200 медиков.

В свою очередь, Петр Порошенко призвал власть ввести страхование медиков на случай их поражения COVID 19. По убеждению Порошенко, размер страховой выплаты должен приравниваться к выплатам военным на передовой.

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