"Европейская солидарность" сегодня подает в ЦИК список кандидатов

Политическая партия "Европейская солидарность" сегодня подает список партии в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) на парламентские выборы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы политсилы.

При этом в списке не будет Натали Баласинович (номер 30). Партия также представляет своих кандидатов в депутаты в мажоритарных округах.

в Частности, от ЕС в парламент будет баллотироваться легендарный герой военных действий на востоке – позывной "Гром" – Александр Грамачук (17 округ), участник боевых действий, врач, который спасал жизни на Востоке, Александр Зеленюк (26 округ), Валерия Корниенко, которая создала и до сих пор руководит Центром социально-психологической реабилитации детей в Торецьку (52 округ), автор закона о языке Николай Княжицкий (116 округ)