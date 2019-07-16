"Европейская солидарность" обвиняет киберполицию в политической ангажированности

"Европейская солидарность" обвиняет Департамент киберполиции Нацполиции Украины в политической ангажированности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"В партии "Европейская солидарность" возмущены политически заангажированными действиями Департамента киберполиции Нацполиции Украины. Очевидно, это первый прецедент в истории украинских выборов, когда открывается уголовное производство за рассылку СМС-сообщений, в которых содержалось даже не собственное мнение, а лишь ссылка на соцопрос Киевского международного института социологии (КМИС) о том, что партия "Голос" якобы не преодолевает проходной барьер", - сообщается в политсиле.

Также в политсиле заявили, что такие действия правоохранителей являются "грубым вмешательством в избирательный процесс".

"Как известно, КМИС на протяжении последней недели обнародовал два подобных опроса с одним и тем же выводом. По логике Киберполиции, к уголовной ответственности должен быть привлечен КМИС и все СМИ, которые распространяли эту информацию. Если эту досадную историю рассматривать не как курьез, а искать в ней преступление, то именно такая деятельность Киберполиции является грубым вмешательством в избирательный процесс и препятствованием свободному волеизъявлению граждан", - заявили в партии.

В политсиле отметили, что рассылка СМС-сообщений не является уголовным преступлением.

"Относительно действий конкретного львовского активиста, то в партии разберутся с этой индивидуальной инициативой. Но точно, в чем мы убеждены: рассылка СМС-сообщений не является уголовным преступлением, более того, сообщение не содержит элементов как агитации, так и контрагитации. Мы призываем киберполицию не позорить свое ведомство перед Украиной и перед целым миром. Потому что если события будут развиваться подобным образом и дальше, то скоро у нас, как в России, будут открывать уголовные дела против активистов за "лайки" в Фейсбуке", - говорится в заявлении.