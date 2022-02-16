"Европейская солидарность" лидирует в парламентском рейтинге, - опрос

За партию "Слуга народа" готовы голосовать 16,4% определившихся. С декабря поддержка партии "Слуга народа" снизилась на 2%.

"Если в декабре 2021 года разница между "ЕС" и "Слугой народа" была в пределах статистической погрешности (то есть формально партии делили первое место), то сейчас "ЕС" имеет "чистое" первое место, а "Слуга народа" - второе место", - отмечают социологи.

Другие партии: "Батькивщина" - 11,5%, ОПЗЖ - 10,1%, "Наши" - 6,2%, "Умная политика" - 5,8%. Другие политические силы получают гораздо меньше голосов.

Как известно, ранее социологические исследования КМИС и Центра Разумкова тоже показали первое место партии "Европейская солидарность".

В частности, по данным опроса КМИС, проведенного 20-21 января, "Европейская солидарность" имеет поддержку 18,9% среди определившихся с выбором. За партию "Слуга народа" - 13,7%.

По данным опроса Центра Разумкова, проведенного с 28 по 31 января 2022 года, за "Европейскую солидарность" готовы голосовать 25,2% среди тех, кто намерен принять участие в выборах и определился с выбором. За партию "Слуга народа" - 18,4%.

Всеукраинский опрос "Мнения и взгляды населения Украины" (Омнибус) проводился Киевским международным институтом социологии в феврале 2022 года.

Полевой этап исследования длился с 5 по 13 февраля 2022 года. В рамках исследования было проведено 2004 интервью.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0.95 и дизайн-эффектом 1.1) не превышает 2.4%.