"Европейская солидарность" лидирует в парламентском рейтинге, - опрос
Если бы сейчас проходили выборы в Верховную раду, за "Европейскую солидарность" готовы проголосовать 22,9% определившихся с выбором респондентов. С декабря поддержка "Евросолидарности" выросла на 3,1%.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты опроса Киевского международного института социологии
За партию "Слуга народа" готовы голосовать 16,4% определившихся. С декабря поддержка партии "Слуга народа" снизилась на 2%.
"Если в декабре 2021 года разница между "ЕС" и "Слугой народа" была в пределах статистической погрешности (то есть формально партии делили первое место), то сейчас "ЕС" имеет "чистое" первое место, а "Слуга народа" - второе место", - отмечают социологи.
Другие партии: "Батькивщина" - 11,5%, ОПЗЖ - 10,1%, "Наши" - 6,2%, "Умная политика" - 5,8%. Другие политические силы получают гораздо меньше голосов.
Как известно, ранее социологические исследования КМИС и Центра Разумкова тоже показали первое место партии "Европейская солидарность".
В частности, по данным опроса КМИС, проведенного 20-21 января, "Европейская солидарность" имеет поддержку 18,9% среди определившихся с выбором. За партию "Слуга народа" - 13,7%.
По данным опроса Центра Разумкова, проведенного с 28 по 31 января 2022 года, за "Европейскую солидарность" готовы голосовать 25,2% среди тех, кто намерен принять участие в выборах и определился с выбором. За партию "Слуга народа" - 18,4%.
Всеукраинский опрос "Мнения и взгляды населения Украины" (Омнибус) проводился Киевским международным институтом социологии в феврале 2022 года.
Полевой этап исследования длился с 5 по 13 февраля 2022 года. В рамках исследования было проведено 2004 интервью.
Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0.95 и дизайн-эффектом 1.1) не превышает 2.4%.
Как сообщалось ранее, если бы президентские выборы состоялись в первой половине февраля 2022 года, больше всего голосов получили бы Владимир Зеленский (25,1% среди тех, кто определился с выбором) и Петр Порошенко (21,8%). Разница в поддержке кандидатов - сверх погрешности, то есть формально Зеленский - на первом месте.