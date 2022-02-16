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"Європейська солідарність" лідирує в парламентському рейтингу, - опитування

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Київ, Середа 16 лютого 2022 11:26
"Європейська солідарність" лідирує в парламентському рейтингу, - опитування Фото: лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Якби зараз відбувались вибори до Верховної ради, за "Європейську солідарність" готові проголосувати 22,9% респондентів, які визначились з вибором. З грудня підтримка "Євросолідарності" зросла на 3,1%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.

За партію "Слуга народу" готові голосувати 16,4% тих, хто визначився. З грудня підтримка партії "Слуга народу" знизилась на 2%.

"Якщо в грудні 2021 року різниця між "ЄС" і "Слугою народу" була в межах статистичної похибки (тобто формально партії ділили перше місце), то зараз "ЄС" має "чисте" перше місце, а "Слуга народу" - друге місце", - зазначають соціологи.

Інші партії: "Батьківщина" 11,5%, ОПЗЖ 10,1%, "Наші" 6,2%, "Розумна політика" 5,8%. Інші політичні сили отримують значно менше голосів.
Як відомо, раніше соціологічні дослідження КМІС та Центру Разумкова теж засвідчили перше місце партії "Європейська солідарність".

Зокрема, за даними опитування КМІС, проведеного 20-21 січня, "Європейська солідарність" має підтримку 18,9% серед тих, хто визначився з вибором. За партію "Слуга народу" - 13,7%.

За даними опитування Центру Разумкова, проведеного з 28 по 31 січня 2022, за "Європейську солідарність" готові голосувати 25,2 % серед тих, хто має намір взяти участь у виборах і визначився з вибором. За партію "Слуга народу" - 18,4%.

Всеукраїнське опитування "Думки і погляди населення України" (Омнібус) проводилося Київським міжнародним інститутом соціології у лютому 2022 року.

Польовий етап дослідження тривав з 5 до 13 лютого 2022 року. Загалом в рамках дослідження було проведено 2004 інтерв’ю.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0.95 і з дизайн-ефектом 1.1) не перевищує 2.4%.

Як повідомлялось, якби президентські вибори відбулися у першій половині лютого 2022 року, найбільше голосів отримали б Володимир Зеленський (25,1% серед тих, хто визначився з вибором) та Петро Порошенко (21,8%). Різниця в підтримці кандидатів - понад похибку, тобто формально Зеленський - на першому місці.

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