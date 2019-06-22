"Европейская солидарность" готова помогать новой власти в вопросах, представляющих госинтерес

Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Порошенко отметил, что Зеленский может рассчитывать на его помощь

Команда "Европейской солидарности" в своей политической деятельности готова помогать новой властной команде во всех вопросах, представляющих государственный интерес: обеспечения подготовки Украины к вступлению в Европейский Союз и НАТО, а также отпора попыткам антиукраинских сил развернуть государство назад к российскому рабству. Об этом лидер партии Петр Порошенко заявил в эфире телеканала "Украина".

"Я - человек, который точно не исповедует принцип "чем хуже, тем лучше". В вопросах, которые составляют государственный интерес, президент Зеленский в случае необходимости точно может рассчитывать и на мой совет, и на мое плечо, и на мою помощь. Помогая Зеленскому, я помогаю Украине. Как патриот, как человек, для которого Украина - превыше всего, я твердо буду продолжать эту линию и в дальнейшем", - сказал Петр Порошенко. Он также отметил, что его команда точно поддержит личное голосование нардепов.

Партия "Европейская Солидарность" точно не будет сотрудничать в парламенте следующего созыва с политическими силами, которые исповедуют популизм или идеи возвращения Украины к "русскому миру".