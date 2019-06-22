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"Європейська солідарність" готова допомагати новій владі у питаннях, що становлять держінтерес

Новини » Вибори 2019    22.06.2019 - 12:25
"Європейська солідарність" готова допомагати новій владі у питаннях, що становлять держінтерес
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Порошенко зазначив, що Зеленський може розраховувати на його допомогу

Команда "Європейської солідарності" у своїй політичній діяльності готова допомагати новій владній команді у всіх питаннях, що становлять державний інтерес: забезпеченні підготовки України до вступу в Європейський Союз та НАТО, а також відсічі спробам антиукраїнських сил розвернути державу назад до російського рабства. Про це лідер партії Петро Порошенко заявив в ефірі телеканалу "Україна". 

"Я – людина, яка точно не сповідує принцип "чим гірше, тим краще".  В питаннях, які становлять державний інтерес, президент Зеленський в разі необхідності точно може розраховувати і на мою пораду, і на моє плече, і на мою допомогу.  Допомагаючи Зеленському, я допомагаю Україні. Як патріот, як людина, для якої Україна – понад  усе, я твердо буду продовжувати цю лінію і в подальшому", – сказав Петро Порошенко. Він також наголосив, що його команда точно підтримає особисте голосування нардепів.

Партія "Європейська Солідарність" точно не буде співпрацювати у парламенті наступного скликання із політичними силами, які сповідують популізм або ідеї повернення України до “русского міра”.

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Новини України Порошенко Зеленський Порошенко ПетроЄвропейська солідарність
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