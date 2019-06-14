Европейская федерация журналистов просит власть Украины гарантировать свободу слова

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В федерации надеются, что новый президент, Рада и Кабмин будут отстаивать права журналистов

Европейская федерация журналистов призывает руководство Украины всячески поддерживать и гарантировать свободу слова и права журналистов в государстве. Об этом сказал генеральный секретарь ЕФЖ Рикардо Гутиерес, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национального союза журналистов Украины.

Он отметил, что надеется на отстаивание новым президентом, новым парламентом и правительством свободы слова и прав журналистов.

"Не может быть подлинной демократии без свободы слова. Мы, в Европейской федерации журналистов, возлагаем большие надежды, что новый президент Украины и избранные в будущем парламент и новый Кабинет министров станут последовательно отстаивать свободу слова и права журналистов, за которые выступает НСЖУ", - отметил генсек ЕФЖ.

Напомним, ранее в Национальном союзе журналистов Украины сообщили, что с начала этого года зафиксировано тридцать случаев применения силы к журналистам.

Как писало РБК-Украина, в Прилуках на встрече с кандидатом в депутаты Верховной рады избили журналистов. Вчера во время встречи кандидата в нардепы со сторонниками 52-летний мужчина напал на журналистов.