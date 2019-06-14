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Європейська федерація журналістів просить владу України гарантувати свободу слова

Новини » Суспільство    14.06.2019 - 21:45
Європейська федерація журналістів просить владу України гарантувати свободу слова
Ілюстративне фото (facebook.com ternograd.te.ua)

У федерації сподіваються, що новий президент, Рада та Кабмін будуть відстоювати права журналістів

Європейська федерація журналістів закликає керівництво України всіляко підтримувати і гарантувати свободу слова і права журналістів у державі. Про це сказав генеральний секретар ЄФЖ Рікардо Гутієрес, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної спілки журналістів України.

Він зазначив, що сподівається на відстоювання, новим президентом та новими парламентом і урядом свободи слова та прав журналістів.

"Не може бути справжньої демократії без свободи слова. Ми, в Європейській федерації журналістів, покладаємо великі надії, що новий президент України і обраний в майбутньому парламент і новий Кабінет міністрів стануть послідовно відстоювати свободу слова і права журналістів, за які виступає НСЖУ", - зазначив генсек ЄФЖ.

Нагадаємо, раніше у Національній спілці журналістів України повідомили, що з початку цього року зафіксовано тридцять випадків застосування сили до журналістів.

Як писало РБК-Україна, у Прилуках на зустрічі з кандидатом в депутати Верховної ради побили журналістів. Вчора під час зустрічі кандидата в нардепи з прихильниками 52-річний чоловік напав на журналістів.

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