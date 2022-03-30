Европейская часть Банка России ВТБ была выставлена на продажу
Европейское подразделение банка Российской Федерации ВТБ было выставлено на продажу. Из-за санкций кредитора отрезали от материнской компании.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Как отмечают ознакомленные с этим источники, немецкие регуляторы поддерживают план банка, чтобы избежать беспорядочного распада европейского подразделения. Несмотря на то, что продажа является не единственным выходом из этой ситуации, впрочем, ее могут согласовать в кратчайшие сроки.
Пресс-служба самого же ВТБ пока никоим образом не прокомментировала ситуацию.
Санкции против России уже привели к распаду европейского подразделения "Сбербанка".
В то же время ВТБ и немецкие регуляторы пытаются структурировать сделки таким образом, чтобы покупатель не мог нарушить санкции.
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