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Европейская часть Банка России ВТБ была выставлена на продажу

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Среда 30 марта 2022 17:30
Европейская часть Банка России ВТБ была выставлена на продажу Фото: европейская часть банка России ВТБ была выставлена на продажу (facebook.com)
Автор: Сергей Пышкин

Европейское подразделение банка Российской Федерации ВТБ было выставлено на продажу. Из-за санкций кредитора отрезали от материнской компании.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Как отмечают ознакомленные с этим источники, немецкие регуляторы поддерживают план банка, чтобы избежать беспорядочного распада европейского подразделения. Несмотря на то, что продажа является не единственным выходом из этой ситуации, впрочем, ее могут согласовать в кратчайшие сроки.

Пресс-служба самого же ВТБ пока никоим образом не прокомментировала ситуацию.

Санкции против России уже привели к распаду европейского подразделения "Сбербанка".

В то же время ВТБ и немецкие регуляторы пытаются структурировать сделки таким образом, чтобы покупатель не мог нарушить санкции.

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