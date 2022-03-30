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Європейська частина банку Росії ВТБ була виставлена на продаж

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Середа 30 березня 2022 17:30
Європейська частина банку Росії ВТБ була виставлена на продаж Фото: європейська частина банку Росії ВТБ була виставлена на продаж (facebook.com)
Автор: Сергій Пишкін

Європейський підрозділ банку Російської Федерації ВТБ було виставлено на продаж. Через санкції кредитора відрізали від материнської компанії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Як відзначають ознайомлені з цим джерела, німецькі регулятори підтримують план банку, аби уникнути безладного розпаду європейського підрозділу. Попри те, що продаж є не єдиним виходом з цієї ситуації, втім її можуть узгодити в найкоротші терміни.

Пресслужба самого ж ВТБ наразі жодним чином не прокоментувала ситуацію.

Санкції проти Росії вже призвели до розпаду європейського підрозділу "Сбербанка".

Водночас ВТБ й німецькі регулятори намагаються структурувати угоди таким чином, аби покупець не міг порушити санкції.

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