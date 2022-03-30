Європейська частина банку Росії ВТБ була виставлена на продаж
Європейський підрозділ банку Російської Федерації ВТБ було виставлено на продаж. Через санкції кредитора відрізали від материнської компанії.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Як відзначають ознайомлені з цим джерела, німецькі регулятори підтримують план банку, аби уникнути безладного розпаду європейського підрозділу. Попри те, що продаж є не єдиним виходом з цієї ситуації, втім її можуть узгодити в найкоротші терміни.
Пресслужба самого ж ВТБ наразі жодним чином не прокоментувала ситуацію.
Санкції проти Росії вже призвели до розпаду європейського підрозділу "Сбербанка".
Водночас ВТБ й німецькі регулятори намагаються структурувати угоди таким чином, аби покупець не міг порушити санкції.
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