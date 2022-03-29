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Европейская ассоциация футбольных клубов передает Украине 1 млн евро

Фото: генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин (пресс-служба клуба)
Автор: Александр Мороз

Европейская ассоциации футбольных клубов (ECA) в ходе 27-го Ежегодного Конгресса организации объявила о выделении Украине 1 млн евро помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора ФК "Шахтер" Сергея Палкина.

Он также поблагодарил главу ассоциации Насера Аль-Хелаифи за эту помощь.

Как известно, ранее футбольный клуб "Шахтер", принадлежащий Ринату Ахметову, обратился в ECA с просьбой о поддержке Украины в условиях развеянной против нашей страны войны.

"Представители нашего клуба проводили консультации с ECA, в которую входит более 200 футбольных клубов Европы, и я благодарен Насеру Аль-Хелаифи и Совету директоров за поддержку и внимание. В это тяжёлое для нас время ЕСА не словом, а весомым делом помогла нашей стране и украинским клубам", - отметил Палкин.

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