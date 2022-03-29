Європейська асоціація футбольних клубів передає Україні 1 млн євро

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора ФК "Шахтар" Сергія Палкіна.

Він також подякував голові Асоціації Насера Аль-Хелаїфі за цю допомогу.

Як відомо, раніше футбольний клуб" Шахтар", що належить Рінату Ахметову, звернувся в ECA з проханням про підтримку України в умовах розвіяної проти нашої країни війни.

"Представники нашого клубу проводили консультації з ECA, в яку входить понад 200 футбольних клубів Європи, і я вдячний Насеру Аль-Хелаїфі й раді директорів за підтримку та увагу. У цей важкий для нас час ЕСА не словом, а вагомою справою допомогла нашій країні й українським клубам", - зазначив Палкін.