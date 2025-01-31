"Європейська Солідарність" блокує добудову ХАЕС через власні бізнес-інтереси, - експерт

Валентин Гладких також вважає, що причини такої позиції пов’язані з особистими фінансовими інтересами членів партії в конкурентних видах генерації.

"Депутати "Європейської Солідарності" відкрито виступають проти добудови атомної генерації. Але давайте чесно – це не тому, що вони переживають за енергосистему чи економіку країни. Вони просто не хочуть конкурента для своїх бізнесів", – заявив експерт.

За його словами, серед противників добудови ХАЕС – ті, хто має інтереси в “зеленій” енергетиці, володіє газотурбінними електростанціями або отримує прибутки від імпорту електроенергії.

"Якщо ти заробляєш на “зеленій” генерації, якщо твій бізнес – це газотурбінні блоки або ти перепродаєш імпортну електроенергію, то останнє, чого ти хочеш – це конкурент у вигляді дешевої атомної генерації", – зазначив Гладких.

Політолог наголосив, що така позиція є суто політичним і бізнесовим лобізмом, який не має нічого спільного з національними інтересами.

"Вони відверто грають проти держави. Добудова ХАЕС – це реальна можливість зменшити енергетичну залежність України, знизити ціни на електроенергію для споживачів і забезпечити стабільність енергосистеми. Але "Європейська Солідарність" саботує цей процес, бо їм вигідніше заробляти на кризі", – підкреслив експерт.

Нагадаємо, що енергоблоки №3 та №4 Хмельницької АЕС готові на 75% та 25% відповідно. Їхня добудова дозволила б компенсувати втрату Запорізької АЕС та стабілізувати енергосистему країни.