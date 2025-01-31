"Европейская Солидарность" блокирует достройку ХАЭС из-за собственных бизнес-интересов, - эксперт

Валентин Гладких также считает, что причины такой позиции связаны с личными финансовыми интересами членов партии в конкурентных видах генерации.

"Депутаты "Европейской Солидарности" открыто выступают против достройки атомной генерации. Но давайте честно - это не потому, что они переживают за энергосистему или экономику страны. Они просто не хотят конкурента для своих бизнесов", - заявил эксперт.

По его словам, среди противников достройки ХАЭС - те, кто имеет интересы в "зеленой" энергетике, владеет газотурбинными электростанциями или получает доходы от импорта электроэнергии.

"Если ты зарабатываешь на "зеленой" генерации, если твой бизнес - это газотурбинные блоки или ты перепродаешь импортную электроэнергию, то последнее, чего ты хочешь - это конкурент в виде дешевой атомной генерации", - отметил Гладких.

Политолог подчеркнул, что такая позиция является чисто политическим и бизнес-лоббизмом, который не имеет ничего общего с национальными интересами.

"Они откровенно играют против государства. Достройка ХАЭС - это реальная возможность уменьшить энергетическую зависимость Украины, снизить цены на электроэнергию для потребителей и обеспечить стабильность энергосистемы. Но "Европейская Солидарность" саботирует этот процесс, потому что им выгоднее зарабатывать на кризисе", - подчеркнул эксперт.

Напомним, что энергоблоки №3 и №4 Хмельницкой АЭС готовы на 75% и 25% соответственно. Их достройка позволила бы компенсировать потерю Запорожской АЭС и стабилизировать энергосистему страны.