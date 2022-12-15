UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Європейська рада не погодила ліміт цін на газ і продовжить обговорення: названо дату

Фото: Європейська рада не погодила ліміт цін на газ (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Європейська рада не домовилася про запровадження максимальної ціни на газ. Таку ініціативу продовжать обговорювати на початку наступного тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-секретаря голови Європейської ради Баренда Лейтса у Twitter.

Він оприлюднив підсумкову заяву засідання Європейської ради з питань енергетики.

"Європейська рада вітала досягнутий прогрес і закликала Раду ЄС фіналізувати 19 грудня роботу щодо пропозицій щодо підвищення солідарності шляхом кращої координації закупівель газу, зокрема через Енергетичну платформу ЄС (механізм спільних закупівель газу в ЄС - ред.), обміну газом через кордон, створення надійних цінових орієнтирів та механізму коригування ринку", - сказано у документі.

Нагадаємо, ще у вівторок, 13 грудня, стало відомо, що міністри енергетики країн Євросоюзу не погодили запровадження максимальної вартості газу. Проти такої ініціативи виступила Угорщина.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЕвросоюзГаз