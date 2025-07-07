Європейська єдність під загрозою? Польсько-німецький кордон стає пасткою для мігрантів і бізнесу

Польща розпочала випадкові перевірки на своїх кордонах з Німеччиною та Литвою.

Це стало відповіддю на посилення контролю з боку Німеччини, що, за словами прем’єр-міністра Дональда Туска, створило "асиметрію" у прикордонному режимі двох країн.

Наразі відомо, що нові заходи діятимуть протягом 30 днів і торкнуться всіх видів транспорту, що може вплинути на близько 150 000 поляків, які щодня їздять на роботу до Німеччини, зокрема й на завод Tesla під Берліном.

Перевірки запроваджено також і на кордоні з Литвою, через яку, за словами польської влади, тепер найчастіше намагаються потрапити мігранти після того, як Польща укріпила кордон із Білоруссю. У Варшаві заявили, що повертатимуть нелегальних мігрантів назад до Литви.

Політичний контекст

Міграційна тема у Польщі набула особливої гостроти на тлі перемоги націоналіста Кароля Навроцького на президентських виборах 1 червня.

При цьому рішення Польщі є відповіддю на жорсткіші заходи з боку нової німецької влади, яка почала активніше перевіряти пасажирів на кордоні.

Так, у Німеччині правляча коаліція канцлера Фрідріха Мерца стикається з критикою за тимчасовий контроль на кордоні, запроваджений попереднім урядом і посилений нинішнім.

Наприклад, опозиційні "Зелені" вважають такі дії порушенням правил ЄС та популізмом, що шкодить єдності блоку перед обличчям загроз з боку Росії. Вони також попереджають про економічні наслідки для регіонів, де тисячі працівників залежать від вільного руху через кордон.

"Ще жорсткіші обмеження на свободу пересування б’ють по робітниках та транскордонній торгівлі", - каже речник "Зелених" з внутрішньої політики Марсель Еммеріх. За його словами, це створює реальну загрозу для економіки Німеччини.

Тим часом у німецькій промислово-торговельній палаті попереджають, що якщо польські працівники не зможуть вчасно діставатися до роботи, то зростає ризик, що вони шукатимуть іншу роботу, що ще більше поглибить дефіцит кадрів у прикордонних регіонах, зокрема у Бранденбурзі.