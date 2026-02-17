UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Європейська "четвірка" долучилася до переговорів між Україною та РФ у Женеві, - ЗМІ

Фото: Україна, Росія та США проводять переговори у Женеві (facebook.com/rustemumerov.ua)
Автор: Іван Носальський

Італія, Франція, Німеччина і Британія відправили своїх представників на третій раунд переговорів України, Росії та США в Женеві.

За даними видання, чиновники чотирьох країн "стежать" за третім раундом мирних переговорів.

Очікується, що протягом дня радники з нацбезпеки європейських країн братимуть участь у переговорах із делегаціями України та США.

Варто зауважити, що на перші два раунди переговорів України, Росії та США, які відбулися в Абу-Дабі, країни Європи не відправляли своїх представників.

Участь Європи в переговорах

Нагадаємо, раніше лідери європейських країн неодноразово заявляли про те, що Європа має отримати місце за столом переговорів між Україною, Росією і США.

Зокрема, президент Франції Еммануель Макрон підкреслював, що без участі Європи в переговорному процесі "немає миру". За його словами, Європа має відновити дипломатичні контакти з РФ.

Зі свого боку прем'єр Польщі Дональд Туск звертав увагу, що європейські країни заслужили місце за столом переговорів, оскільки вони фінансують закупівлі зброї для України, а також допомагають їй грошима.

До слова, переговори між Україною, Росією і США в Женеві вже стартували. Очікується, що сторони обговорюватимуть можливість укладення "енергетичного перемир'я".

Також у Кремлі заявляли про те, що на переговорах порушуватимуть територіальне питання. Росія не відступає від своїх вимог про повний контроль над Донецькою областю.

Читайте РБК-Україна в Google News
ФранціяРосійська ФедераціяВеликобританіяІталіяЖеневаМирні переговориВійна в Україні