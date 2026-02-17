Європейська "четвірка" долучилася до переговорів між Україною та РФ у Женеві, - ЗМІ

Участь Європи в переговорах

Нагадаємо, раніше лідери європейських країн неодноразово заявляли про те, що Європа має отримати місце за столом переговорів між Україною, Росією і США.

Зокрема, президент Франції Еммануель Макрон підкреслював, що без участі Європи в переговорному процесі "немає миру". За його словами, Європа має відновити дипломатичні контакти з РФ.

Зі свого боку прем'єр Польщі Дональд Туск звертав увагу, що європейські країни заслужили місце за столом переговорів, оскільки вони фінансують закупівлі зброї для України, а також допомагають їй грошима.

До слова, переговори між Україною, Росією і США в Женеві вже стартували. Очікується, що сторони обговорюватимуть можливість укладення "енергетичного перемир'я".

Також у Кремлі заявляли про те, що на переговорах порушуватимуть територіальне питання. Росія не відступає від своїх вимог про повний контроль над Донецькою областю.