В Европе заявили о всплеске радиации у границ с Россией

В северных странах Европы зафиксировали повышение уровня радиации вблизи границ с Российской Федерацией. Вероятно, что выбросы радиации имеют штатское происхождение.

Об этом сообщает Associated Press.

По данным организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (CTBTO), повышение уровня радиации зафиксировано в Швеции, Финляндии, Норвегии и России.

Исполнительный секретарь CTBTO Лассино Зебро опубликовал карту распространения радиоактивного пятна. В соответствии с картой, пятно охватывает Финляндию, Эстонию, Латвию, а также северо-запад России. Уровень радиации не представляет угрозы для человека.

В Национальном институте здоровья и окружающей среды Нидерландов считают, что источник выбросов радиации находится на западе России, но точное местоположение определить не могут.

В Нидерландах предполагают, что выброс радиации мог произойти в результате повреждения топливного элемента на атомной электростанции. В России отрицают, что выброс мог произойти на российской АЭС.

Напомним, в прошлом году выброс радиации произошел после взрыва на полигоне в российском Северодвинске.

Взрыв в Северодвинске произошел во время испытаний ракетного двигателя и унес жизни 5 ученых.