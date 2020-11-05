В Европе состоялась масштабная спецоперация против торговли детьми: задержаны почти 400 человек

Фото: полицейская операция (instagram.com/europol.eu)

В ряде европейских стран состоялась масштабная полицейская операция против торговли детьми. Во время нее было задержано 388 подозреваемых.

Об этом сообщает Европол.

Операция проводилась в течение 5-11 октября совместно с правоохранителями Великобритании, Португалии и Испании при поддержке Европейского агентства по охране внешних границ (Frontex). Привлекли всего 5380 силовиков.

Цель - раскрыть преступные группировки, которые занимаются сексуальной эксплуатацией детей, используют их как рабочую силу, а также втягивают в попрошайничество и контрабанду.

Было выявлено 249 потенциальных жертв, из которых как минимум 61 - несовершеннолетние.

В Европоле отмечают, что торговлей детьми занимаются преимущественно их родственники. Также жертвами часто становятся несовершеннолетние беженцы из-за пределов Европы.

Напомним, весной 2020 года стало известно, что из Киева в Китай вывозили младенцев, рожденных в Украине суррогатными матерями. Около 150 детей уже успели вывезти, прежде чем полиция разоблачила преступную группировку. К организации причастны руководители одной из столичных репродуктивных клиник.

Ранее мы писали, что выяснились новые подробности о съемках скандального фильма "Дау", где в кадре снимали пытки детей, взятых из харьковского Дома ребенка.