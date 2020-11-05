У Європі відбулася масштабна спецоперація проти торгівлі дітьми: затримано майже 400 осіб

Фото: поліцейська операція (instagram.com/europol.eu)

У низці європейських країн відбулася масштабна поліцейська операція проти торгівлі дітьми. Під час неї було затримано 388 підозрюваних.

Про це повідомляє Європол.

Операція проводилась протягом 5-11 жовтня спільно з правоохоронцями Британії, Португалії та Іспанії за підтримки Європейського агентства з охорони зовнішніх кордонів (Frontex). Залучили всього 5380 силовиків.

Мета - викрити злочинні угруповування, які займаються сексуальною експлуатацією дітей, використовують їх як робочу силу, а також втягують у жебрацтво та контрабанду.

Було виявлено 249 потенційних жертв, з яких щонайменше 61 - неповнолітні.

У Європолі зазначають, що торгівлею дітьми займаються переважно їхні родичі. Також жертвами часто стають неповнолітні біженці з-поза меж Європи.

Нагадаємо, весною 2020 року стало відомо, що з Києва в Китай вивозили немовлят, народжених в Україні сурогатними матерями. Близько 150 дітей вже встигли вивезти, перш ніж поліція викрила злочинне угруповання. До організації причетні керівники однієї зі столичних репродуктивних клінік.

Раніше ми писали, що з'ясувалися нові подробиці про зйомки скандального фільму "Дау", де в кадрі знімали тортури дітей, взятих з харківського Будинку дитини.