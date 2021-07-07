ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Европе сменились лидеры по числу новых заражений коронавирусом

Новина українською →
Среда 07 июля 2021 07:20
В Европе сменились лидеры по числу новых заражений коронавирусом Фото: Украина занимает 13 место в общей статистике. (Thomas Lohnes/Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

В мире диагностировали более 430 000 новых случаев заболевания коронавирусом. В Европе по приросту болезни лидируют Великобритания, Россия, Испания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Worldometer.

Больше всего больных обнаружили в Бразилии, Индии и Индонезии.

Украина среди стран мира занимает 69 место по количеству новых заражений, среди стран Европы - 13 позицию. В мире умерли за сутки более 8 000 человек, в которых подтвердили коронавирус.

За все время пандемии вылечились от недуга 169 721 398 человек. Сейчас насчитывается более 11 млн активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 4 009 191 смерть от COVID-19.

В то же время в ВОЗ заявили, что ситуация с распространением коронавируса в мире стабилизировалась "на очень высоком уровне". Ситуация лучше, чем несколько месяцев назад.

Также Всемирная туристская организация ООН пришла к выводу, что массовая вакцинация от коронавируса будет способствовать восстановлению международного туризма. Глобальная вакцинация, по мнению организации, позволит увеличить международную мобильность уже в ближайшие месяцы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Коронавирус
NEWS
Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла срочную резолюцию по войскам РФ возле Украины
Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла срочную резолюцию по войскам РФ возле Украины
DAILY
После Меркель. Кто станет следующим канцлером Германии и чего ждать Украине
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина После Меркель. Кто станет следующим канцлером Германии и чего ждать Украине